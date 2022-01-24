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Автор Ольга Лебедева

NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага

Мир

В разгар истерии вокруг предполагаемого российского вторжения на Украину в американской прессе появляется всё больше голосов, которые советуют Белому дому оставить вопрос о членстве в НАТО для Украины или вообще полностью уйти этой страны.

NYT: США должны покинуть Украину. Для общего блага

Ведущий обозреватель New York Times Росс Даутат считает, что Соединенные Штаты уже давно "преодолели рубеж зенита своей власти в мире" и теперь должны "очистить" некоторые из своих бывших зон влияния.

"Одна из самых сложных проблем в геополитике — выяснить, как успешно отступить", — написал он в своей статье "Как уйти из Украины".

По мнению американского политического обозревателя, вывод войск из Украины будет сопоставим с "катастрофическим выводом" из Афганистана в августе прошлого года:

"Это нанесло ущерб президентству Джо Байдена и выставило некомпетентность США перед всем миром. Тем не менее, решение было стратегически правильным.

Сейчас мы сталкиваемся с той же проблемой с Украиной. В свое время как сверхдержава Соединенные Штаты предприняли ряд мер, чтобы расширить сферу своего влияния вглубь российской территории, -пишет Даутат. — Пора признать: попытка выманить Украину из орбиты России была глупой и безразмерной".

Автор статьи уверен: теперь уход из Украины стал "насущной необходимостью", которая могла бы высвободить силы и ресурсы США для противостояния Китаю в Восточной Азии.

Обозреватель предлагает навсегда отложить расширение НАТО и переложить бремя поддержания мер безопасности в Восточной Европе на европейских партнеров по НАТО.

"В этом случае Украина столкнется с неизбежным российским давлением, но не будет захвачена и не аннексирована, — предрекает Даутат. — Идея о том, что исключение Украины из членства в НАТО — невозможная уступка России давно устарела. Более того, это тщеславие является анахронизмом, артефактом периода после холодной войны".

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Украина на всех парах летит в ядерную катастрофу
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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