EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

США отправят на Украину вертолёты российского производства

Мир

Правительство США ускоряет передачу Киеву пяти транспортных вертолётов Ми-17, которые были закуплены в России и предназначались для бывшего правительства Афганистана, поддерживаемого Западом, до того, как оно сдалось талибам* в августе прошлого года.

США отправят на Украину вертолёты российского производства

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Конгресс был уведомлен об этом шаге, который будет проведён в рамках программы "Избыточные статьи об обороне".

Напомним, поставку Ми-17 Киеву в четверг анонсировал Госдеп США, заявив, что это был "самый быстрый перевод за всю историю” для правительства страны.

Сообщается, что вертолёты уже находятся на Украине, которая обслуживала их от имени Пентагона и должна была отправить машины в Афганистан, пока захват страны "Талибаном"* не сорвал эти планы. Министр обороны Украины Алексей Резников запросил их у Пентагона в конце ноября вместе с боеприпасами, также предназначавшимися для несуществующей уже афганской армии.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Вертолёт Ми-17 был разработан в конце 1970-х годов как модернизация транспортного вертолёта Ми-8. На российской службе он по-прежнему известен как Ми-8М, а его экспортным обозначением является Ми-17. Он всё ещё находится в производстве на вертолётном заводе в Казани.

К середине 2010 года Пентагон потратил около $648 млн на покупку 30 вертолётов для Афганской национальной армии и попросил Конгресс выделить средства ещё на 10.

Американские военные чиновники утверждали, что Ми-17 был разработан с учётом Афганистана, что афганцы были более знакомы с ним и что им было проще управлять, чем американскими "Блэкхоками" или "Хьюи".

В июне 2010 года  The Washington Post  писала, что планы купить "десятки” новых Ми-17 для АНА, а также некоторые для Командования специальных операций США, чтобы помочь замаскировать секретные миссии, столкнулись с противодействием Конгресса, потому что "Россия подняла цену на вертолёт до запредельных уровней".

Напомним, большая часть оборудования, поставляемого США в Афганистан, была захвачена талибами* в прошлом году, среди них несколько боевых вертолётов Ми-17, Ми-35 и даже вертолёты Blackhawk американского производства, а также "Хаммеры", бронетехника и различное стрелковое оружие.

* террористическая организация, запрещённая в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Пентагон охотится за НЛО с помощью IRST
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина
Новости
Запад вооружает Украину: кто, чего и сколько уже «подал»
Резцова: украинские спортсмены не станут соблюдать рекомендации Минспорта
Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию
Ольга Дроздова стала причиной драки с участием уроженцев Кавказа
США отправят на Украину вертолёты российского производства
МИД РФ: США и НАТО проводят токсичную кампанию против России
Онколог объяснил, почему Анастасия Заворотнюк лишилась речи
Ходченкова отметила день рождения на Мальдивах на шикарной вилле
Родные Абдулова хотят видеть предполагаемого внебрачного сына артиста
Пушков назвал Лиз Трасс плохо образованным политиком из-за её слов об Украине
Последние материалы
Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию
Ольга Дроздова стала причиной драки с участием уроженцев Кавказа
США отправят на Украину вертолёты российского производства
МИД РФ: США и НАТО проводят токсичную кампанию против России
Онколог объяснил, почему Анастасия Заворотнюк лишилась речи
Ходченкова отметила день рождения на Мальдивах на шикарной вилле
Родные Абдулова хотят видеть предполагаемого внебрачного сына артиста
Пушков назвал Лиз Трасс плохо образованным политиком из-за её слов об Украине
Штурм о доме престарелых, куда упекли Федосееву-Шукшину: "Вытягивают деньги"
Правосудие против рынка "решальческих" услуг. Кто кого?
Популярное
Мир. Новости мира
Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное "медицинское открытие":

Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса
WarGonzo: Турция собиралась ввести войска в Казахстан
Политика. Новости и аналитика
WarGonzo: Турция собиралась ввести войска в Казахстан
Мир. Новости мира
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Политолог: силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Ирина Шлионская Денежные реформы 90-х: конфискация под видом обмена Ирина Шлионская Усам Оздемиров Кто там хорохорится? Ой, Америка... Усам Оздемиров Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Молодой супруг Кудрявцевой обидел жену шуткой о её возрасте
Здоровье
"Взгляните на свои пальцы": медики назвали неожиданный симптом рака лёгких
Эксперт объяснил разногласия между Путиным и Володиным в вопросе признания ЛДНР
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил разногласия между Путиным и Володиным в вопросе признания ЛДНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников