США отправят на Украину вертолёты российского производства

Правительство США ускоряет передачу Киеву пяти транспортных вертолётов Ми-17, которые были закуплены в России и предназначались для бывшего правительства Афганистана, поддерживаемого Западом, до того, как оно сдалось талибам* в августе прошлого года.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Конгресс был уведомлен об этом шаге, который будет проведён в рамках программы "Избыточные статьи об обороне".

Напомним, поставку Ми-17 Киеву в четверг анонсировал Госдеп США, заявив, что это был "самый быстрый перевод за всю историю” для правительства страны.

Сообщается, что вертолёты уже находятся на Украине, которая обслуживала их от имени Пентагона и должна была отправить машины в Афганистан, пока захват страны "Талибаном"* не сорвал эти планы. Министр обороны Украины Алексей Резников запросил их у Пентагона в конце ноября вместе с боеприпасами, также предназначавшимися для несуществующей уже афганской армии.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Вертолёт Ми-17 был разработан в конце 1970-х годов как модернизация транспортного вертолёта Ми-8. На российской службе он по-прежнему известен как Ми-8М, а его экспортным обозначением является Ми-17. Он всё ещё находится в производстве на вертолётном заводе в Казани.

К середине 2010 года Пентагон потратил около $648 млн на покупку 30 вертолётов для Афганской национальной армии и попросил Конгресс выделить средства ещё на 10.

Американские военные чиновники утверждали, что Ми-17 был разработан с учётом Афганистана, что афганцы были более знакомы с ним и что им было проще управлять, чем американскими "Блэкхоками" или "Хьюи".

В июне 2010 года The Washington Post писала, что планы купить "десятки” новых Ми-17 для АНА, а также некоторые для Командования специальных операций США, чтобы помочь замаскировать секретные миссии, столкнулись с противодействием Конгресса, потому что "Россия подняла цену на вертолёт до запредельных уровней".

Напомним, большая часть оборудования, поставляемого США в Афганистан, была захвачена талибами* в прошлом году, среди них несколько боевых вертолётов Ми-17, Ми-35 и даже вертолёты Blackhawk американского производства, а также "Хаммеры", бронетехника и различное стрелковое оружие.

* террористическая организация, запрещённая в РФ

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