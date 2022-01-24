The Times: британцы задумались о последствиях санкций против России

Британские власти опасаются, что применение жёстких экономических санкций против России спровоцируют Москву на ответные меры и потоки газа в Европу сократятся в разы. По мнению королевских чиновников, это осложнит и без того острый энергетический кризис.

По мнению кабмина Великобритании, Россия сможет превратить голубое топливо в "оружие" против Евросоюза.

При этом чиновники отметили, что само королевство практически не импортирует газ из России. Поставки в королевство составляют лишь 3%. Наиболее крупным экспортёром голубого топлива в страну является Норвегия.

Рост цен на голубое топливо, неминуемо приведёт к наценкам на сырьевом рынке, цитирует источник в кабмине страны The Times.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Европе необходимо быть "осторожными" в давлении на России. По мнению главы ФРГ, при введении нового пакета санкций против Москвы, Евросоюз должен учитывать возможные "ответные последствия".

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