EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Госдеп предупредил американцев на Украине: случись что, никого вывозить не будем

Мир

Представитель Госдепартамента США предупредил американцев, находящихся в настоящее время в Украине, что они не должны "ожидать, что будут эвакуации, спонсируемые правительством США”, в случае войны, предложив вместо этого использовать доступные коммерческие рейсы.

Госдеп предупредил американцев на Украине: случись что, никого вывозить не будем

Так чиновник прокомментировал заявления "нескольких источников американских СМИ", которые утверждали, что Вашингтон рассматривает возможность эвакуации своего дипломатического персонала из Киева в ожидании "вторжения”, которое якобы планирует начать Россия и что Госдепартамент "приказал семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник.”

"Если будет принято решение изменить нашу позицию в отношении американских дипломатов и их семей, американским гражданам не следует ожидать, что будет проведена эвакуация, спонсируемая правительством США. В настоящее время доступны коммерческие рейсы для поддержки вылетов", -сказал чиновник.

К слову, напомним, аналогичным образом американцы ранее "бросили" своих граждан и сотрудников в Афганистане:

Эвакуация по-штатовски: место в самолёте из Афганистана стоит от $2000

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жесть в аэропорту Кабула: люди в адской панике бегут из страны. Хаос продолжается
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина госдеп сша
Новости
Госдеп предупредил американцев на Украине: случись что, никого вывозить не будем
Фаучи: "омикрон" беспощаден там, где нет коллективного иммунитета
Глава МИД Венгрии назвал главную причину непринятия Украины В НАТО. Киев удивлён
Министр обороны Украины рассказал об ещё одной партии военной помощи от США
Генсек ОДКБ: странам НАТО надо снижать градус напряжённости
Терапевт назвал три вредных для кишечника продукта
Румыния готовится принимать беженцев в случае "нападения" РФ на Украину
Эксперт ВОЗ допустила, что "омикрон" не будет последним штаммом коронавируса
Назван универсальный "ночной" симптом четырех видов рака
Ушедший с поста президента Армении Саркисян уволил руководителя администрации
Последние материалы
Глава МИД Венгрии назвал главную причину непринятия Украины В НАТО. Киев удивлён
Министр обороны Украины рассказал об ещё одной партии военной помощи от США
Генсек ОДКБ: странам НАТО надо снижать градус напряжённости
Терапевт назвал три вредных для кишечника продукта
"Золотой парашют" главы Росздравнадзора по Москве: 6 или 36 миллионов долларов?
Румыния готовится принимать беженцев в случае "нападения" РФ на Украину
Эксперт ВОЗ допустила, что "омикрон" не будет последним штаммом коронавируса
Назван универсальный "ночной" симптом четырех видов рака
Почему Мураев выбран англосаксами в качестве ставленника Путина
Почему СССР в 1920-е годы не стал присоединять Афганистан?
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха

Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.

Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
В Германии раскрыли новые данные о смертности после вакцинации
Политика. Новости и аналитика
В Германии выразили "полное уважение" вице-адмиралу Шенбаху за слова о Путине
Любовь Степушова Почему Мураев выбран англосаксами в качестве ставленника Путина Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему СССР в 1920-е годы не стал присоединять Афганистан? Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Одинокие люди скупы на эмоции и любят искать виноватых Ирина Шлионская
Здоровье
Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов
Политика. Новости и аналитика
В Госдуме Зеленскому посоветовали "лайфхак" для присоединения Крыма к Украине
Сатановский объяснил, почему ситуация с вице-адмиралом Шенбахом выгодна России
Политика. Новости и аналитика
Сатановский объяснил, почему ситуация с вице-адмиралом Шенбахом выгодна России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников