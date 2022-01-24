Госдеп предупредил американцев на Украине: случись что, никого вывозить не будем

Представитель Госдепартамента США предупредил американцев, находящихся в настоящее время в Украине, что они не должны "ожидать, что будут эвакуации, спонсируемые правительством США”, в случае войны, предложив вместо этого использовать доступные коммерческие рейсы.

Так чиновник прокомментировал заявления "нескольких источников американских СМИ", которые утверждали, что Вашингтон рассматривает возможность эвакуации своего дипломатического персонала из Киева в ожидании "вторжения”, которое якобы планирует начать Россия и что Госдепартамент "приказал семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник.”

"Если будет принято решение изменить нашу позицию в отношении американских дипломатов и их семей, американским гражданам не следует ожидать, что будет проведена эвакуация, спонсируемая правительством США. В настоящее время доступны коммерческие рейсы для поддержки вылетов", -сказал чиновник.

К слову, напомним, аналогичным образом американцы ранее "бросили" своих граждан и сотрудников в Афганистане:

Эвакуация по-штатовски: место в самолёте из Афганистана стоит от $2000

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