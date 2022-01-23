Экс-депутат Рады Мураев объяснил, зачем Лондон обвинил его в "пророссийстве"

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев связал обвинения британских властей с "чьим-то" желанием повлиять на его профессиональную деятельность. По мнению бывшего парламентария, таким образом хотят закрыть ещё один независимый телеканал в Незалежной.

Речь идёт о заявлении британского МИД о том, что экс-депутат может выступать в роли "пророссийского лидера" в Киеве.

"Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть ещё один независимый телеканал", — высказал догадки политик в беседе с британской газетой The Telegraph.

Мураев подчеркнул, что он "патриот своей страны" и, к тому же, находится под санкциями в России из-за "дела Медведчука".

Ранее Pravda. Ru цитировала призыв российского МИД в отношении британских коллег прекратить провокационные высказывания и дезинформацию вокруг ситуации на Украине. По мнению представителей ведомства РФ, такие заявления наводят на мысль, что именно страны НАТО занимаются "эскалацией" Незалежной.

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