Депутат Госдумы Бородай: ценой признания ДНР и ЛНР станет война

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что полностью поддерживает признание Донецкой и Луганской народных республик. Однако у этого решения будут последствия, заметил он.

Об этом он заявил в беседе со "Свободной прессой", сделав акцент на том, что после признания Россией республик нужно будет решать вопрос о деоккупации этих территорий.

"Я целиком за признание республик Донбасса. При этом, надо понимать, что у любого крупного, сильного, мощного политического шага будут некоторые последствия", — сказал Бородай.

Политик предупредил, что практически сразу США дадут отмашку Украине направить вооружённые силы в Донбасс. По его мнению, ценой признания самопровозглашённых республик станет война.

"Но платить её надо. Хотя бы по такой причине, что неуплата этой цены и невключение русского Донбасса — величайшая историческая несправедливость", — резюмировал Бородай.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, признает ли РФ Донецкую и Луганскую народные республики. По его мнению, спекулировать на этой теме не стоит. Нынешний статус этих территорий — это реализация Минских соглашений, добавил он.

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