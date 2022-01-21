Лавров прокомментировал, признает ли Россия ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос, признает ли РФ Донецкую и Луганскую народные республики.

Страна.ua пишет, что Лавров обозначил свою позицию по данному вопросу. Глава МИД заявил, что спекулировать на этой теме не стоит. Нынешний статус этих территорий — это реализация Минских соглашений, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видели проекта обращения депутатов фракции КПРФ к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР.

На фоне сегодняшних переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с Лавровым Совет Госдумы принял решение рассмотреть проект обращения к президенту Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик. Это красивая игра Кремля и ещё один сигнал о решимости обеспечивать безопасность нашей страны. Такое мнение ранее высказал политолог и политтехнолог Марат Баширов в соцсетях.

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