Бывший депутат Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Владимир Олейник в интервью Pravda.Ru отреагировал на решение Минфина США о введении против него санкций.
"Они написали, что по заданию ФСБ собирал данные о критической инфраструктуре Украины. Первое, написали, что я разделяю антизападные позиции России. Вредоносную деятельность России поддерживаю за рубежом. Я эти санкции расцениваю как аванс и признание моей работы. Поскольку они меня отметили, то я считаю, что это сигнал — я иду правильным путём. Буду еще больше работать", — заявил Олейник.
По мнению Олейника, санкции были введены за то, что он стал автором законопроектов от 16 января 2014 года, по которым Украина устанавливала контроль над западными НКО, в частности над структурами, связанными с миллиардером Джорджем Соросом. Во время событий на Евромайдане законы от 16 января стали одним из катализаторов вооружённого противостояния "майдановцев" с властями.
"С 2014 года я нахожусь в России. Меня преследуют за то, что я был автором законов от 16 января о контроле над "соросятами", над фондами Сороса. Меня не преследуют за коррупцию, за хищение. Даже уже есть решение Верховного суда Украины о том, что в моих действиях нет состава преступления. Я депутат, я имею право писать любые законы. Да, им не нравится, что Украина, как и другие европейские страны, берет контроль над грантами, над Соросом. И я вынужден был уехать в Россию, потому что преследовали меня, мою семью, избили сына. Он работал прокурором. Публично днем. Требовали, чтобы он позвонил мне, я написал заявление об отставке и так далее. Это был 2014 год", — продолжил Олейник.
Бывший депутат отметил, что Украина после 2014 года была оккупирована Америкой и Западом, потеряв свой суверенитет. Со стороны администрации Джо Байдена происходит прямое вмешательство во внутренние дела украинского государства.
"На Украине сегодня власть оккупационная. В парламенте и в кабмине сидят "соросята", ими управляют извне. Это всё я рассказываю украинскому народу. Понятно, что я не обращаюсь к власти, если подконтрольная. А я обращаюсь к людям. Вероятно, они это оценили и заметили", — отметил бывший депутат ВР.
Обвинения в сборе "сведений о критической инфраструктуре" Украины Олейник опроверг. Политик назвал себя проукраинским и заявил, что не сотрудничает с российскими спецслужбами.
"Я хочу сказать, что я не пророссийский политик, я не прозападный, я не проамериканский. Я везде подчеркиваю публично: я проукраинский политик. Нравится кому-то или нет, проукраинский. Когда они говорят об инфраструктуре, то не надо собирать. Читайте газеты. А я читаю их. Читаю то, что мне пишут люди. И я публично рассказываю о катастрофе в атомной энергетике, причем я везде рассказываю.
Это критическая инфраструктура. Рассказываю о том, что минимальные запасы сегодня угля, газа и приближается катастрофа. То есть я называю конкретные цифры, объекты, что сегодня на грани остановки молокозаводы, хлебокомбинаты, что вывезли все зерно, в том числе в Турцию. А теперь с Турции покупают муку и так далее. Если они считают, что это те цифры, которые надо собирать как-то другим путем, так не надо их собирать. Просто читайте газеты, заходите в Госстат Украины и все там написано. Ничего иного я не говорю. Других форм борьбы как публичное выступление я не вижу. Поэтому буду прикладывать больше усилий, поскольку мой труд так скромно отметили", — заявил Олейник.
По словам Олейника, он никак не связан с США, поэтому санкции на него не повлияют. У бывшего депутата нет счетов или имущества на Западе.
"Они даже не понимают. У меня нет ни счетов, ни имущества ни в Европе, ни в Америке. В ближайшее время лететь в Америку я не желаю. Я был там несколько раз, знаю, что такое Америка. И поэтому запугать меня этим невозможно. Поэтому я просто удивлен. Единственное, они дали оценку. Ну и слава Богу", — заключил Олейник.
Минфин США объявил о введении санкций в отношении Олейника, а также украинских политиков Тараса Козака, Олега Волошина и Владимира Сивковича 20 января. Среди прочего,
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