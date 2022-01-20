Экс-регионал Олейник отреагировал на санкции США

Бывший депутат Верховной Рады Украины от "Партии регионов" Владимир Олейник в интервью Pravda.Ru отреагировал на решение Минфина США о введении против него санкций.

"Они написали, что по заданию ФСБ собирал данные о критической инфраструктуре Украины. Первое, написали, что я разделяю антизападные позиции России. Вредоносную деятельность России поддерживаю за рубежом. Я эти санкции расцениваю как аванс и признание моей работы. Поскольку они меня отметили, то я считаю, что это сигнал — я иду правильным путём. Буду еще больше работать", — заявил Олейник.

Преследование со стороны Сороса

По мнению Олейника, санкции были введены за то, что он стал автором законопроектов от 16 января 2014 года, по которым Украина устанавливала контроль над западными НКО, в частности над структурами, связанными с миллиардером Джорджем Соросом. Во время событий на Евромайдане законы от 16 января стали одним из катализаторов вооружённого противостояния "майдановцев" с властями.

"С 2014 года я нахожусь в России. Меня преследуют за то, что я был автором законов от 16 января о контроле над "соросятами", над фондами Сороса. Меня не преследуют за коррупцию, за хищение. Даже уже есть решение Верховного суда Украины о том, что в моих действиях нет состава преступления. Я депутат, я имею право писать любые законы. Да, им не нравится, что Украина, как и другие европейские страны, берет контроль над грантами, над Соросом. И я вынужден был уехать в Россию, потому что преследовали меня, мою семью, избили сына. Он работал прокурором. Публично днем. Требовали, чтобы он позвонил мне, я написал заявление об отставке и так далее. Это был 2014 год", — продолжил Олейник.

Бывший депутат отметил, что Украина после 2014 года была оккупирована Америкой и Западом, потеряв свой суверенитет. Со стороны администрации Джо Байдена происходит прямое вмешательство во внутренние дела украинского государства.

"На Украине сегодня власть оккупационная. В парламенте и в кабмине сидят "соросята", ими управляют извне. Это всё я рассказываю украинскому народу. Понятно, что я не обращаюсь к власти, если подконтрольная. А я обращаюсь к людям. Вероятно, они это оценили и заметили", — отметил бывший депутат ВР.

Катастрофа на Украине

Обвинения в сборе "сведений о критической инфраструктуре" Украины Олейник опроверг. Политик назвал себя проукраинским и заявил, что не сотрудничает с российскими спецслужбами.

"Я хочу сказать, что я не пророссийский политик, я не прозападный, я не проамериканский. Я везде подчеркиваю публично: я проукраинский политик. Нравится кому-то или нет, проукраинский. Когда они говорят об инфраструктуре, то не надо собирать. Читайте газеты. А я читаю их. Читаю то, что мне пишут люди. И я публично рассказываю о катастрофе в атомной энергетике, причем я везде рассказываю. Это критическая инфраструктура. Рассказываю о том, что минимальные запасы сегодня угля, газа и приближается катастрофа. То есть я называю конкретные цифры, объекты, что сегодня на грани остановки молокозаводы, хлебокомбинаты, что вывезли все зерно, в том числе в Турцию. А теперь с Турции покупают муку и так далее. Если они считают, что это те цифры, которые надо собирать как-то другим путем, так не надо их собирать. Просто читайте газеты, заходите в Госстат Украины и все там написано. Ничего иного я не говорю. Других форм борьбы как публичное выступление я не вижу. Поэтому буду прикладывать больше усилий, поскольку мой труд так скромно отметили", — заявил Олейник.

Санкции никак не повлияют

По словам Олейника, он никак не связан с США, поэтому санкции на него не повлияют. У бывшего депутата нет счетов или имущества на Западе.

"Они даже не понимают. У меня нет ни счетов, ни имущества ни в Европе, ни в Америке. В ближайшее время лететь в Америку я не желаю. Я был там несколько раз, знаю, что такое Америка. И поэтому запугать меня этим невозможно. Поэтому я просто удивлен. Единственное, они дали оценку. Ну и слава Богу", — заключил Олейник.

Минфин США объявил о введении санкций в отношении Олейника, а также украинских политиков Тараса Козака, Олега Волошина и Владимира Сивковича 20 января. Среди прочего,

собственность попавших под санкции украинцев, которая находится в США, будет заблокирована;

любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным лицам на 50 и более процентов, также блокируются;

запрещается внесение вкладов или предоставление услуг лицам, которые попали под санкции.