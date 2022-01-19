Сторонники Порошенко отправились "передать привет" к офису Зеленского

Митингующие у здания Печерского районного суда Киева сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко решили отправиться дальше — к офису украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в митинге принимают участие несколько тысяч горожан. Сторонники Порошенко отмечают, что их шествие носит мирный характер, однако колонну сопровождают представители правоохранительных органов. По словам участвующих в митинге, они идут "передать привет" Зеленскому.

Ранее Печерский районный суд Киева применил к Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене и отпустил его. Судья обязал Порошенко сдать загранпаспорт и приходить в суд по первому требованию следователя.

Напомним, что ему было предъявлено обвинение в госизмене из-за поставок угля из Донбасса.

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