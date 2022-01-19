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Автор Юлия Миленина

МИД Казахстана: следователи выяснят, причастен ли Назарбаев к беспорядкам

Мир

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что бывший глава республики Нурсултан Назарбаев, скорее всего, не причастен к массовым беспорядкам. Однако, по его словам, оперативники всё равно начали расследование по этому поводу.

МИД Казахстана: следователи выяснят, причастен ли Назарбаев к беспорядкам

Тлеуберди отметил в интервью порталу Euractiv, что следователи проверяют причастность к беспорядкам как самого Назарбаева, так и родственников экс-президента.

"На вопрос, был ли Назарбаев или члены его семьи причастны к беспорядкам, Тлеуберди сказал, что он так не думает, но в конечном итоге всё покажет расследование", — сказано в материале.

Комментируя слухи о местоположении Назарбаева, министр сначала заявил, что не знает, где находится политик. Однако потом Тлеуберди сослался на опубликованное два дня назад видеообращение бывшего главы Казахстана. В ролике Назарбаев подчеркнул, что остаётся в Нурсултане и хорошо себя чувствует.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы расследование нурсултан назарбаев
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