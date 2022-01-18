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Автор Светлана Нерадовская

Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации

Мир

Физиогномист Олег Воеводин проанализировал жесты и мимику Нурсултана Назарбаева во время его видеообращения к нации, и рассказал в интервью Телеканалу "360", что бывший президент Казахстана хотел сказать на самом деле.

Физиогномист рассказал, о чём думал Назарбаев во время обращения к нации

По мнению Воеводина, если судить по мимике и жестам Назарбаева, его речь была искренней и честной.

"Когда он выражал соболезнования семьям погибших в беспорядках и пострадавшим, он немного поджал губы — это показатель сильного внутреннего переживания. Можно сказать, что он всей душой и сердцем беспокоился за этих людей", — отметил Воеводин.

Специалист обратил внимание на то, что бывший лидер страны немного разжал до этого скрещённые пальцы, что означает, что он осознаёт всю сложность положения, в котором находится Казахстан.

Другой его жест — наклон вперёд всем телом в процессе речи — сигнализирует о том, что Назарбаев не желает оставаться в стороне о том время, когда в его стране происходят такие события, и не может смириться с происходящим.

"Если потребуется, то он тоже встанет на защиту своей страны", — уверен Воеводин.

Также физиогномист считает, что у Назарбаева есть скрытые проблемы, о которых он не говорит. Также Воеводин отметил, что политик выглядит уставшим, но при этом у него пока нет серьёзных проблем со здоровьем.

Во время своего обращения к народу Казахстана Назарбаев сказал, что во время беспорядков не покидал Казахстан, где он пребывал и пребывает на заслуженном отдыхе, как обычный пенсионер.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы нурсултан назарбаев
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