Посол Мельник: Киев хочет немецкие корабли, а безвольная Германия не даёт

Посол Украины в Германии Андрей Мельник от имени своего правительства потребовал от ФРГ передать Незалежной военные корабли и системы ПВО для "укрепления и переоснащения" армии.

По словам дипломата, Киев очень хочет поставить на вооружение "у себя" именно немецкие корабли, так как они, будучи "лучшими в мире", смогут "защитить побережье Чёрного и Азовского морей".

В беседе с агентством DPA, Мельник упрекнул Берлин в отсутствии "политической воли", что и не даёт сдвинуть с мёртвой точки решение вопросов оружейных поставок.

При этом, подчеркнул дипломат, власти Германии "не хотят понять: это связано с острой опасностью войны в Европе":

"Могу только порекомендовать правительству ФРГ брать пример с Великобритании, которая готова дать нам (Украине. — Прим. ред.) для самообороны лёгкие противотанковые оборонительные вооружения".

Вероятно, давая интервью DPA, украинский посол в Германии попытался пристыдить канцлера Олафа Шольца, который, буквально накануне, заявил, что немцы не считают возможным вообще поставлять оружие Киеву.

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