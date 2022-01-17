Зять Назарбаева Кулибаев сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей

В понедельник, 17 января, Тимур Кулибаев, зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, по собственному желанию сложил полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей (НПП) Казахстана "Атамекен".

Как сообщается на официальном сайте НПП, Кулибаев стоял у истоков создания организации, внёс большой вклад в её становление.

"Все действующие органы управления Национальной палаты, сформированные согласно нормам закона, продолжают работать", — уточнили в управлении НПП "Атамекен".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны совместно с НПП начать решать вопросы, связанные с возмещением ущерба бизнесу, пострадавшему в ходе массовых беспорядков. Ещё одна задача палаты — продолжать бороться с последствиями пандемии коронавируса.

На очередном заседании президиума НПП планируется определить кандидатуру временно исполняющего обязанности председателя.

Отметим, Тимур Кулибаев — муж средней дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары.

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