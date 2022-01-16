Генсек ОДКБ оценил вероятность новой волны беспорядков в Казахстане

Новой волны массовых беспорядков на территории Казахстана, скорее всего, не будет. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, сейчас власти республики устанавливают личности всех участников конфликта и пытаются выяснить точные причины, которые привели к беспорядкам.

"Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно", — сказал Зась в интервью RT.

Он также добавил, что народ Казахстана и руководство страны сделали для себя выводы из кризисной ситуации.

Кроме того, генсек ОДКБ подчеркнул: ввод миротворцев в Казахстан стал уроком для Организации Договора о коллективной безопасности. Как отметил Зась, чуть позже нужно подробнее проанализировать этот процесс, сделать определённые выводы и внести корректировки.

"В серьёзной перестройке нашей деятельности не вижу необходимости", — заключил он.

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