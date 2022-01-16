Новой волны массовых беспорядков на территории Казахстана, скорее всего, не будет. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
По его словам, сейчас власти республики устанавливают личности всех участников конфликта и пытаются выяснить точные причины, которые привели к беспорядкам.
"Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно", — сказал Зась в интервью RT.
Он также добавил, что народ Казахстана и руководство страны сделали для себя выводы из кризисной ситуации.
Кроме того, генсек ОДКБ подчеркнул: ввод миротворцев в Казахстан стал уроком для Организации Договора о коллективной безопасности. Как отметил Зась, чуть позже нужно подробнее проанализировать этот процесс, сделать определённые выводы и внести корректировки.
"В серьёзной перестройке нашей деятельности не вижу необходимости", — заключил он.
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