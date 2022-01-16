В Японии свыше 200 тысяч граждан должны эвакуироваться из-за угрозы цунами

В восьми префектурах Японии 230 тысяч жителей должны эвакуироваться из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай. С таким требованием выступили местные власти.

Предписание распространяется на граждан, проживающих в префектурах Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба, Токусима, Коти, Миядзаки и Кагосима.

"Для жителей прибрежных районов работают эвакуационные центры, где они могут укрыться", — передаёт телеканал NHK.

В связи с угрозой цунами в Японии отменили 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлётом в зоне возможного удара стихии.

В портах префектуры Коти резко повысился уровень воды. Из-за этого в океан были снесены около 10 судов. Установлено, что люди не пострадали.

Ранее специалисты Национального метеорологического управления Японии объявили об угрозе цунами, так как в Королевстве Тонга начал извергаться подводный вулкан. Эксперты подчеркнули, что ситуация может меняться стремительно. На побережье Японии уже фиксируют волны высотой до 1,2 метра.

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