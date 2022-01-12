Эксперт: из школ для русских детей в Латвии убирают преподавание на русском

Власти Латвии минимизировали долю предметов, преподаваемых на русском языке в школах для русских детей. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил организатор движения в поддержку русского языка в Латвии Владимир Линдерман.

По его словам, в настоящее время только в начальной школе для русских детей соотношение преподавания на латышском и русском языках составляет 50% на 50%.

"А дальше оно уже фактически 80% на 20%. По сути, это только сам русский язык изучается на русском языке", — заявил эксперт.

Он рассказал, что после распада СССР власти Латвии задались целью убрать русские школы в республике. Закон об их ликвидации, по словам Линдермана, был принят в стране в конце 90-х годов.

"Но тогда возникло довольно сильное сопротивление. Это был где-то 2003-2004 годы… Удалось добиться компромиссного варианта, когда школы стали называться билингвальными", — рассказал эксперт.

Он пояснил, что по факту эти школы оставались русскими. Преподавание основных предметов в них велось на русском языке.

"Наконец, несколько лет назад власти перешли в окончательное наступление… Фактически им удалось завершить начатое", — заявил Линдерман.

По его словам, следствием преподавания на латышском в школах для русских детей стало существенное снижение качества образования.

"Это сказалось адски на качестве образования… Это самая больная тема", — подчеркнул организатор движения в поддержку русского языка.

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