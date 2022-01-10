Русскоязычную молодёжь беглый блогер назвал главной проблемой Незалежной

Экс-московский журналист, переехавший на ПМЖ в Киев и ставший ярым пропагандистом Меджлиса крымских татар* Айдер Муждабаев всерьёз озабочен тем, что украинская молодёжь ну никак не желает переходить с русского языка на мову.

РУССКОЯЗЫЧНИКИ. Словарь + эстетика «русского мира» — самое мерзкое, что есть в Украине, да и везде

Об этой "проблеме" он высказался в своём блоге. На чистейшем, кстати, русском языке.

"Я считаю, что большой проблемой для Украины является, остается так называемая русскоговорящая молодежь. Ее достаточно много в Киеве, в других городах тоже, которые подчеркнуто не говорят на украинском", — гневно обличает "несознательных" Муждабаев.

Как следует из его ролика, поводом для возмущения послужил инцидент в одном из кафе Киева: там девушка заняла его место, пока он выходил проветриться, что помешало "правильному журналисту" "допить лёгкий коктейль":

Но бравый борец за чистоту мовы не растерялся и "врезал правду-матку":

"Девушка, ваше поведение казанское, вы ведете себя как в Москве, как ведут себя кацапы", — после чего собрал свои вещи и гордо удалился, потому что место ему "кацапка" так и не освободила.

Из инцидента пропагандист — издержки профессии, видимо — сделала вывод:

"Все плохое, что есть в Украине, связано с русскоязчностью. <…> Ну, 97, может быть, процентов".

* организация, запрещённая в РФ