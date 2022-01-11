Глава Росструдничества Евгений Примаков прокомментировал назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова. Ранее в российское прессе, а также пользователи соцсетей обратили внимание на то, что главой казахстанского министерства назначен человек, допускавший оскорбительные высказывания в адрес русских и России.
Евгений Примаков подчеркнул, что возглавляемое им ведомство не занимается политической борьбой. Он подчеркнул, что не считает, будто вмешивается во внутренние дела Казахстана: "…поскольку назначен министр Умаров в новое правительство не Россотрудничеством, не российским МИДом, а президентом Казахстана, в полностью его зоне ответственности; также и снимать министра Умарова будет не Россотрудничество, не российский МИД, а только президент Казахстана".
По мнению главы Россотрудничества, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаева "сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чём ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих".
Евгений Примаков предположил, что назначение Умарова может быть примером того, "на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту".
"Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации", — написал Евгений Примаков в своём телеграм-канале.
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