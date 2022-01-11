Новый состав правительства утвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает Telegram-канал NUR.KZ, вице-премьерами стали Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, первым заместителем главы кабинета министров назначен Роман Скляр.

Болат Акчулаков стал новым министром энергетики вместо Магзума Мирзагалиева.

Главы МИД, Минобороны и МВД остались прежними.

Аида Балаева назначена заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан. Ержан Казыхан стал заместителем руководителя - специальным представителем президента по международному сотрудничеству.

Также назначили:

Указ вводится в действие со дня подписания.

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