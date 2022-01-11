Как сообщает Telegram-канал NUR.KZ, вице-премьерами стали Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, первым заместителем главы кабинета министров назначен Роман Скляр.
Болат Акчулаков стал новым министром энергетики вместо Магзума Мирзагалиева.
Главы МИД, Минобороны и МВД остались прежними.
Аида Балаева назначена заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан. Ержан Казыхан стал заместителем руководителя - специальным представителем президента по международному сотрудничеству.
Также назначили:
Султанова Бахыта Турлыхановича – Заместителем Премьер-Министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;
Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
Бектанова Мурата Карибаевича – Министром обороны Республики Казахстан;
Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;
Умарова Аскара Куанышевича – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
Карашукеева Ербола Шыракпаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;
Мусина Каната Сергеевича – Министром юстиции Республики Казахстан;
Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;
Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;
Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан;
Абаева Даурена Аскербековича – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;
Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
Куантырова Алибека Сакеновича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;
Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Брекешева Сериккали Амангалиевича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
Акчулакова Болата Ураловича – Министром энергетики Республики Казахстан.
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