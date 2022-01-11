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Автор Олеся Киреева

Президент Казахстана утвердил новый состав правительства

Мир

Новый состав правительства утвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

Президент Казахстана утвердил новый состав правительства

Как сообщает Telegram-канал NUR.KZ, вице-премьерами стали Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, первым заместителем главы кабинета министров назначен Роман Скляр.

Болат Акчулаков стал новым министром энергетики вместо Магзума Мирзагалиева.

Главы МИД, Минобороны и МВД остались прежними. 

Аида Балаева назначена заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан. Ержан Казыхан стал заместителем руководителя - специальным представителем президента по международному сотрудничеству.

Также назначили: 

  • Султанова Бахыта Турлыхановича – Заместителем Премьер-Министра – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;
  • Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
  • Бектанова Мурата Карибаевича – Министром обороны Республики Казахстан;
  • Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;
  • Умарова Аскара Куанышевича – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
  • Карашукеева Ербола Шыракпаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;
  • Мусина Каната Сергеевича – Министром юстиции Республики Казахстан;
  • Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;
  • Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;
  • Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
  • Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
  • Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан;
  • Абаева Даурена Аскербековича – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;
  • Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
  • Куантырова Алибека Сакеновича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;
  • Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
  • Брекешева Сериккали Амангалиевича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
  • Акчулакова Болата Ураловича – Министром энергетики Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня подписания. 

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан правительство касым-жомарт токаев
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