NYT: США наняли метеорологов для борьбы с Россией

Администрация президента США Джо Байдена наняла метеорологов, чтобы определить сроки якобы планируемого Россией нападения на Украину, пишет газета The New York Times, ссылаясь на официальные источники.

Некоторые американские чиновники уверены, что нападение РФ на Украину зависит от погодных условий, сообщает издание. Официальные лица из администрации Байдена считают, что подмороженная земля лучше подходит для передвижения боевых машин, поэтому прогнозируют нападение армии РФ до марта, поскольку в этом месяце начинается весенняя оттепель.

Источники NYT считают, что Россия отложила нападение до февраля из-за слишком тёплой зимы.

Американские власти решили нанять метеорологов, чтобы получать точные данные о погодной ситуации на Украине.

Ранее газета The New York Times писала, что Россия стягивает военные вертолёты к границе с Украиной. На фоне слухов о планах нападения РФ на Украину Вашингтон пообещал Москве "суровые последствия", если российская армия вторгнется в соседнюю страну. В Кремле заявляли, что слухи о подготовке нападения используются, как предлог для размещения сил Североатлантического альянса вблизи российских рубежей.

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