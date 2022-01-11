Песков: угрозы санкций вряд ли повлияют на делегацию РФ в ходе переговоров с США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что угрозы санкций, которые звучат из США, скорее всего, не повлияют на работу делегации РФ в ходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

По его словам, заявления о возможном введении новых ограничений не способствуют формированию конструктивной повестки перед консультациями, передаёт РИА Новости.

"Подобная артподготовка вряд ли способна каким-то образом оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую Сергеем Рябковым и вооружённую тезисами президента Владимира Путина, которые были чётко сформулированы", — сказал Песков.

Ранее в издании The New York Times появилась статья, в которой сообщалось, что Штаты готовят новые жёсткие санкции в отношении РФ, касающиеся поставок потребительской электроники и техники.

Первые консультации по гарантиям безопасности состоялись в Женеве 9 и 10 января. Далее в Брюсселе запланировано заседание Совета Россия — НАТО, в Вене — переговоры на площадке ОБСЕ.

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