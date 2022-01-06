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Автор Ольга Лебедева

Утро в Алма-Ате началось со стрельбы в центре города

Мир

Утро в казахстанской Алма-Ате началось с выстрелов. Как пишут в соцсетях жители города, военные на бронемашинах в центре города окружили "протестующих", которые громили магазины и кафе.

Утро в Алма-Ате началось со стрельбы в центре города

По данным ТК "Мир-24" силовые ведомства совместно с военными проводят в Алма-Ате "масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов".

По свидетельству очевидцев

Алмаатинцы пишут, что на площади Республики стоят примерно 50 военных машин с вооруженными силовиками.

В центре площади "застряла" большая — порядка двух сотен человек — группа участников протестов, у многих в руках огнестрельное оружие. Его несколько раз уже "пустили в дело" — люди слышали около 10 выстрелов и примерно 40-секундную автоматную очередь, причём не со стороны силовиков.

Один из пользователей Телеграмм сообщает, что "военные заставили прохожих отойти на расстояние 100 метров".

В целом, ситуация почти спокойная: ходит общественный транспорт, люди идут на работу.

Российский МИД настоятельно рекомендует россиянам, находящимся в Казахстане, по возможности, на улицу не выходить:

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы алма-ата казахстан
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