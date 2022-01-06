Утро в казахстанской Алма-Ате началось с выстрелов. Как пишут в соцсетях жители города, военные на бронемашинах в центре города окружили "протестующих", которые громили магазины и кафе.
По данным ТК "Мир-24" силовые ведомства совместно с военными проводят в Алма-Ате "масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов".
Алмаатинцы пишут, что на площади Республики стоят примерно 50 военных машин с вооруженными силовиками.
В центре площади "застряла" большая — порядка двух сотен человек — группа участников протестов, у многих в руках огнестрельное оружие. Его несколько раз уже "пустили в дело" — люди слышали около 10 выстрелов и примерно 40-секундную автоматную очередь, причём не со стороны силовиков.
Один из пользователей Телеграмм сообщает, что "военные заставили прохожих отойти на расстояние 100 метров".
В целом, ситуация почти спокойная: ходит общественный транспорт, люди идут на работу.
Российский МИД настоятельно рекомендует россиянам, находящимся в Казахстане, по возможности, на улицу не выходить:
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Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.