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Автор Ольга Лебедева

Месть Солеймани: базу США в Сирии атаковали беспилотники

Мир

Два беспилотника, заряженные взрывчаткой, были сбиты во вторник противовоздушной обороной Ирака при приближении к авиабазе Айн аль-Асадк западу от Багдада, где сосредоточены американские военные силы.

Месть Солеймани: базу США в Сирии атаковали беспилотники

Об этом сегодня сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя возглавляемой США международной военной коалиции.

По словам военного чиновника, последние недели командование американских баз ожидало усиления ударов по своим объектам в Ираке и Сирии, приуроченных к второй годовщине убийства иранского генерала Кассема Солеймани.

К слову, аналогичная атака была сорвана в понедельник, когда иракские ПВО сбили два беспилотника, приближающихся к другой базе, на которой размещались американские войска, недалеко от Международного аэропорта Багдада.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, хотя, по словам коалиции и иракских чиновников, на крыле одного из беспилотников была надпись "месть Солеймани".

  • Кассем Солеймани - ключевая фигура в руководстве военными действиями Ирана на Ближнем Востоке, был убит во время авиаудара, нанесенного вблизи международного аэропорта Багдада (Ирак) 3 января 2020 года.
  • Пентагон взял на себя ответственность за убийство и указал, что оно было "заказано" тогдашним президентом Трампом, который стремился таким образом сломить влияние Тегерана в регионе.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ирак иран сирия
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