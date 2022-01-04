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Автор Ольга Лебедева

Иран пообещал отомстить за убийство генерала Кассема Сулеймани

Мир

Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал отомстить за убийство иранского генерала Кассема Сулеймани, совершенное два года назад США, если экс-президент Дональд Трамп не предстанет перед судом.

"Если Трамп и Помпео (экс-госсекретарь) не будут судимы в справедливом суде за преступный акт убийства генерала Сулеймани, мы, мусульмане, отомстим за мучеников", — заявил Раиси в понедельник во время церемонии поминовения по случаю второй годовщины смерти иранского командующего в Большой мечети Муссала в Тегеране.

 

Кроме того, в послании на имя председателя Совета Безопасности ООН посол Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи отметил, что "безнаказанное" убийство Сулеймани — представляет для международного мира и безопасности "огромную опасность" и призвал "привлечь к ответственности США и Израиль", который ранее признал причастность в атаке, за "планирование, поддержка и осуществления террористического акта".

Напомним, Кассем Сулеймани был убит возле международного аэропорта Багдада в Ираке 3 января 2020 года в результате ракетного удара США. Погибли и другие чиновники, в том числе лидер иракских Народных мобилизационных сил Абу Махди аль-Мухандис.

Иран назвал убийство Сулеймани "актом государственного терроризма" и пообещал прекратить военное присутствие США в регионе, призвав Ирак "вытеснить американские войска".

Пентагон взял на себя ответственность за убийство и указал, что оно было заказано тогдашним президентом Дональдом Трампом, который стремился таким образом сломить влияние Тегерана в регионе.

Убийство вызвало настоящий переполох в Ираке, где национальный парламент принял необязательную резолюцию с требованием вывода иностранных войск из страны. Иран ответил шквалом баллистических ракет, поразивших две оккупированные США базы в Ираке. Хотя не сообщалось о гибели ни одного американского солдата в результате нападений, известно, что ранены были более ста военных.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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