Иран пообещал отомстить за убийство генерала Кассема Сулеймани

Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал отомстить за убийство иранского генерала Кассема Сулеймани, совершенное два года назад США, если экс-президент Дональд Трамп не предстанет перед судом.

"Если Трамп и Помпео (экс-госсекретарь) не будут судимы в справедливом суде за преступный акт убийства генерала Сулеймани, мы, мусульмане, отомстим за мучеников", — заявил Раиси в понедельник во время церемонии поминовения по случаю второй годовщины смерти иранского командующего в Большой мечети Муссала в Тегеране.

Кроме того, в послании на имя председателя Совета Безопасности ООН посол Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи отметил, что "безнаказанное" убийство Сулеймани — представляет для международного мира и безопасности "огромную опасность" и призвал "привлечь к ответственности США и Израиль", который ранее признал причастность в атаке, за "планирование, поддержка и осуществления террористического акта".

Напомним, Кассем Сулеймани был убит возле международного аэропорта Багдада в Ираке 3 января 2020 года в результате ракетного удара США. Погибли и другие чиновники, в том числе лидер иракских Народных мобилизационных сил Абу Махди аль-Мухандис.

Иран назвал убийство Сулеймани "актом государственного терроризма" и пообещал прекратить военное присутствие США в регионе, призвав Ирак "вытеснить американские войска".

Пентагон взял на себя ответственность за убийство и указал, что оно было заказано тогдашним президентом Дональдом Трампом, который стремился таким образом сломить влияние Тегерана в регионе.

Убийство вызвало настоящий переполох в Ираке, где национальный парламент принял необязательную резолюцию с требованием вывода иностранных войск из страны. Иран ответил шквалом баллистических ракет, поразивших две оккупированные США базы в Ираке. Хотя не сообщалось о гибели ни одного американского солдата в результате нападений, известно, что ранены были более ста военных.

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