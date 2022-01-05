В Алма-Ате идёт перестрелка, сообщили очевидцы. Ранее поступала информация о начале контртеррористической операции в городе.
"В Алма-Ате идёт перестрелка. По словам очевидцев, протестующие вооружены… автоматами", — сообщает РИА "Новости".
Между тем, жителей города предупредили по громкоговорителям об эвакуации с улиц в связи с активной фазой зачистки города.
Информация из казахстанских городов поступает противоречивая. Но очевидно, что главные события сейчас происходят именно в Алма-Ате. Много сообщений о происходящих в городе грабежах. Аэропорт города 5 января был захвачен группой "протестующих", однако ближе к вечеру их оттуда вытеснили.
Аэропорту был нанесён материальный ущерб. Но, судя по сообщениям, эта группа была не такой уж и большой, менее пяти десятков человек. Как же ей удалось тогда захватить аэропорт? Если, опять-таки, сообщениям о том, что группа была небольшой, можно верить.
В Сети также появляются видео и фото разграбленных магазинов в Алма-Ате. На "мирный протест" происходящее никак не походит…
Насколько можно судить, в других городах Казахстана обстановка тоже довольно напряжённая, но не настолько, как в Алма-Ате.
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Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.