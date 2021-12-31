Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости менять тактику на фоне происходящего с коронавирусом. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Мясников полагает, что ограничения передвижений, изоляции, массовое тестирование, маски и карантины оказались абсолютно беспомощными перед "омикроном".

"Тактику надо менять. Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. А то, например, множество авиарейсов приходиться откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюартов — все на карантине с насморком или вообще бессимптомно", — написал телеведущий и врач.

В заключении он отметил, что самое главное — смена информационного фона, поскольку "люди сходят с ума".

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