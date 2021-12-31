Немецкие вирусологи описали, как будет выглядеть третий год господства коронавируса на планете.
Главный вирусолог Берлинской клиники Charité Кристиан Дростен в своём прогнозе на 2022 год отметил, что Южная Африка "определенно дает нам возможность заглянуть в будущее, в эндемическую ситуацию, которая там только зарождается".
По словам медика, очевидно, что коронавирус в штамме "омикрон" становится вирусом простуды — инфекция не является тяжелой или смертельной, а регулярное воздействие вируса поддерживает иммунитет.
"Это хорошая ситуация, если у вас есть вирус, который больше не вызывает тяжёлых болезней, но который легко передаётся. Он ищет и находит все пробелы в иммунитете у населения и всегда вызывает обновление иммунитета", — сказал Дростен ZDF.
По его словам, "у нас, вероятно, будет относительно нормальная зима, возможно, обычная, тяжелая зима, вызванная гриппом".
Со своей стороны, вирусолог Клаус Штер предостерег от паники. В интервью NDR, он отметил, что выступает против алармистской "лексики", которая используется для описания распространения нового варианта "омикрон" в Германии.
"Вирус адаптировался. Поскольку поражены верхние дыхательные пути — нос и горло, а не легкие, болезнь протекает легче", — объяснил ученый.
Кроме того, сокращается время инкубации. Это явные признаки адаптации к организму человека. Как в Южной Африке, так и в Англии наблюдается снижение количества госпитализаций. У любого, кто заболел там "омикроном", риск госпитализации будет на 20-25 процентов ниже, отметил Штер.
Российские власти готовятся к новой волне коронавируса в начале 2022 года из-за распространения омикрон-штамма, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве РФ.
По их словам, из-за всплеска заболеваемости COVID-19 суточное число заражений может превысить 50 тысяч человек.
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