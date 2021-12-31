Немецкие вирусологи дали прогноз по пандемии Covid-19 на 2022 год

Немецкие вирусологи описали, как будет выглядеть третий год господства коронавируса на планете.

Омикрон становится вирусом простуды

Главный вирусолог Берлинской клиники Charité Кристиан Дростен в своём прогнозе на 2022 год отметил, что Южная Африка "определенно дает нам возможность заглянуть в будущее, в эндемическую ситуацию, которая там только зарождается".

По словам медика, очевидно, что коронавирус в штамме "омикрон" становится вирусом простуды — инфекция не является тяжелой или смертельной, а регулярное воздействие вируса поддерживает иммунитет.

"Это хорошая ситуация, если у вас есть вирус, который больше не вызывает тяжёлых болезней, но который легко передаётся. Он ищет и находит все пробелы в иммунитете у населения и всегда вызывает обновление иммунитета", — сказал Дростен ZDF.

По его словам, "у нас, вероятно, будет относительно нормальная зима, возможно, обычная, тяжелая зима, вызванная гриппом".

Риск госпитализации станет ниже

Со своей стороны, вирусолог Клаус Штер предостерег от паники. В интервью NDR, он отметил, что выступает против алармистской "лексики", которая используется для описания распространения нового варианта "омикрон" в Германии.

"Вирус адаптировался. Поскольку поражены верхние дыхательные пути — нос и горло, а не легкие, болезнь протекает легче", — объяснил ученый.

Кроме того, сокращается время инкубации. Это явные признаки адаптации к организму человека. Как в Южной Африке, так и в Англии наблюдается снижение количества госпитализаций. У любого, кто заболел там "омикроном", риск госпитализации будет на 20-25 процентов ниже, отметил Штер.

Российские власти готовятся к новой волне коронавируса в начале 2022 года из-за распространения омикрон-штамма, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве РФ.

По их словам, из-за всплеска заболеваемости COVID-19 суточное число заражений может превысить 50 тысяч человек.