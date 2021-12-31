EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

ERR: Эстония собирается поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы

Мир

Министерство обороны Эстонии намеренно вооружить Украину противотанковыми ракетами и гаубицами. Как заявил глава отдела международного сотрудничества минобороны Пеэтер Куймет, власти таким образом хотят "поддержать" Незалежную.

ERR: Эстония собирается поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы

Такой жест связан с "укреплением войск" Россией на границе с Украиной. Куймет отметил, что Эстония поддерживает Киев с 2014 года и в этой "напряжённой ситуации" не останется в стороне.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", — пояснил Куймет в эфире ERR.

Правда, прежде чем отправить на Украину оружие, необходимо получить разрешение у производителей, подчеркнул глава отдела международного сотрудничества минобороны. Так, Эстония планирует инициировать переговоры по этому вопросу с США, Германией и Финляндией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эстония собралась в состав РФ. Это правда? Давайте разберемся
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы эстония украина
Новости
Корнейчук: власти Украины специально "провоцируют" отток населения
Антонов: НАТО "вползает" на Украину и представляет угрозу для Москвы
Путин ответил на письмо девятилетней сирийской девочки
ERR: Эстония собирается поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы
Соломатина: COVID-19 может стать "отправной точкой" для рака
"Важное политическое действо": о чём говорили Путин и Байден — Ушаков
Блогер рассказал о новогодних традициях в разных странах
На Украины заявили о новых санкциях против телеканалов
Маргарита Симоньян подробно рассказала, как готовит оливье
Путин разрешил вести допросы и очные ставки по видеосвязи
Последние материалы
Антонов: НАТО "вползает" на Украину и представляет угрозу для Москвы
Путин ответил на письмо девятилетней сирийской девочки
ERR: Эстония собирается поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы
Соломатина: COVID-19 может стать "отправной точкой" для рака
"Важное политическое действо": о чём говорили Путин и Байден — Ушаков
Блогер рассказал о новогодних традициях в разных странах
На Украины заявили о новых санкциях против телеканалов
Маргарита Симоньян подробно рассказала, как готовит оливье
Путин разрешил вести допросы и очные ставки по видеосвязи
Марину Хлебникову отправили долечиваться домой
Популярное
Шоу-бизнес
Заворотнюк спровоцировала скандал на борту самолёта: "Вчера вышла из тюрьмы"

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна угодила в неприятную ситуацию. 25-летняя девушка "навела шухер" на борту самолёта Санкт-Петербург-Москва.

Заворотнюк спровоцировала скандал на борту самолёта: "Вчера вышла из тюрьмы"
Выявлен симптом "омикрона", который проявляется во сне
Здоровье
Выявлен симптом "омикрона", который проявляется во сне
Шоу-бизнес
Фирсов признался, что виновен в смерти Легкоступовой
Происшествия
Умер от последствий COVID-19 актёр Владимир Поночевный
Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова Усам Оздемиров Перемены в лесной отрасли: государство наносит удар по "чёрным лесорубам" Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Министр обороны Латвии: русские выдержат то, что мы позволить себе не можем
Мир. Новости мира
Военные эксперты рассказали, какой будет Третья мировая война
Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают?
Аграрный сектор
Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников