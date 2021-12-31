ERR: Эстония собирается поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы

Министерство обороны Эстонии намеренно вооружить Украину противотанковыми ракетами и гаубицами. Как заявил глава отдела международного сотрудничества минобороны Пеэтер Куймет, власти таким образом хотят "поддержать" Незалежную.

Такой жест связан с "укреплением войск" Россией на границе с Украиной. Куймет отметил, что Эстония поддерживает Киев с 2014 года и в этой "напряжённой ситуации" не останется в стороне.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", — пояснил Куймет в эфире ERR.

Правда, прежде чем отправить на Украину оружие, необходимо получить разрешение у производителей, подчеркнул глава отдела международного сотрудничества минобороны. Так, Эстония планирует инициировать переговоры по этому вопросу с США, Германией и Финляндией.

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