NYT: Германия готова отвернуться от Запада из-за "Северного потока-2"

Смена власти в Германии не повлияла на позицию страны по "Северному потоку-2": несмотря на давление США и союзников, Берлин отказывается блокировать российский газопровод, пишет The New York Times.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц занял такую же позицию, как и его предшественница Ангела Меркель, которая выступала за реализацию проекта строительства СП-2 и считала его коммерческим, а не политическим, сообщает автор статьи Мелисса Эдди.

Однако правительство Шольца неоднородное, и вторая по значимости политическая сила Германии — партия "Зелёные" — поддерживает требования Евросоюза и США о том, что Берлин должен использовать газопровод в качестве инструмента давления на президента РФ Владимира Путина. Если проект будет заморожен, то это ослабит позиции Германии, как первой экономики Европы, отметила журналистка.

По её словам, Вашингтон давит на "Северный поток-2", используя проект в своих "внутриполитических играх". США неоднократно пытались наказать европейские компании, участвующие в реализации проекта, чтобы помешать запуску газопровода.

Автор материала добавила, что недавно президент Федерации немецкой промышленности Зигфрида Руссвурма обратился к новому правительству с призывом не смешивать бизнес с политикой. Он напомнил, что Россия обеспечивала Германию "голубым топливом" ещё во время холодной войны, когда страны были в противоборствующих военных блоках, и ни к чему страшному это не привело.

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