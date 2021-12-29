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Украинский аналитик предложил призывать в армию детей

Мир

По мнению украинского аналитика Александра Кочеткова, в армию нужно будет начать призывать детей, если дело дойдёт до вооружённого столкновения с кем-либо, например, с Россией. Своим мнением политолог поделился с изданием "Главред".

Украинский аналитик предложил призывать в армию детей

Кочеткову понравилась идея украинского лидера Владимира Зеленского начать призыв в армию среди женщин. В пользу этого предложения, по словам аналитика, говорит то, что женщины и дети увеличат число военнослужащих, которых можно поставить под ружьё.

"И неважно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут", — порассуждал Кочетков.

Война сегодня, по словам Кочеткова, представляет из себя "статистику больших чисел", соответственно, призыв женщин и детей будет способствовать "увеличению вероятных потерь противника".

"Это для спецопераций имеет значение уровень подготовки исполнителей", — добавил обозреватель.

Ранее на Украине был издан приказ Минобороны поставить на воинский учёт сотни тысяч женщин.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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