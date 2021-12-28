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"Ленка, ждем фото из окопов!": подписчицы высмеяли жену Зеленского

Мир

Жена президента Украины Елена Зеленская разместила на странице в Instagram запись об итогах уходящего года, которую жёстко раскритиковали подписчицы из-за недавнего приказа Минобороны Украины о воинском учете для женщин.

"Ленка, ждем фото из окопов!": подписчицы высмеяли жену Зеленского

Подписчицы призвали Зеленскую стать на учёт в военкомат и подать пример всем украинкам. Одни комментаторы раскритиковали приказ Минобороны, а другие потребовали, чтобы жена президента скинула фотографию с передовой.

"Ленка, ждем фото из окопов!", — написала читательница.

Ранее на Украине вступил в силу новый приказ Минобороны, согласно которому сотни тысяч женщин должны до конца 2022 года встать на воинский учёт. За уклонение от обязанности предусмотрена административная ответственность. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что женщины сами добивались гендерного равенства, и вот "добились наконец-то".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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