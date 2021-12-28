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На Украине заявили об унижении Киева со стороны Вашингтона

Мир

Украинский политтехнолог Виталий Бала заявил, что из-за своего непрофессионализма руководство Украины совершило серьёзнейший провал во внешней политике.

На Украине заявили об унижении Киева со стороны Вашингтона

"Именно тот факт, что об Украине уже говорят без Украины — что бы американцы публично не заявляли. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Бала считает, что Вашингтон "унизительно" относится к Киеву, однако это не касается Украины и украинского народа.

По словам политтехнолога, досрочные парламентские выборы являются единственным выходом из "катастрофической ситуации на внешней арене".

Он отметил, что страной должны руководить люди, которые в этом разбираются. И чем скорее пройдут новые выборы, тем "меньше будет негативных последствий", подчеркнул Бала.

Ранее США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы с Россией и Белоруссией.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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