Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью на русском языке: "Стыдно"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал гривной футбольный клуб "Верес" за то, что один из игроков дал интервью журналистам после матча на русском языке.

По мнению комитета, тем самым спортсмен нарушил установленный регламент, который обязывает игроков давать флеш-интервью по итогам матча на государственном языке.

Клуб признал "свою вину" и заверил, что тех футболистов, кто плохо говорит на украинском, отправят на языковые курсы.

"Если футболист имеет украинский паспорт — публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ — он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно", — цитирует комментарий президента ФК "Верес" Ивана Надеина ТАСС.

Надеин заверил, что больше спортсмены не повторят ошибки и будут давать интервью, согласно регламенту, исключительно на украинском языке.

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