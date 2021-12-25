Политолог Головачёв: Украина приближается к скорому расколу

По мнению украинского политолога Андрея Головачёва, о приближающемся расколе Украины, грозящем перейти в гражданскую войну, свидетельствуют взаимные обвинения чиновников в государственной измене. На своей странице в Facebook Головачёв написал, что уголовные дела о госизмене — это один из приёмов борьбы за власть.

"Взаимные обвинения политических противников в измене — верный признак надвигающейся Руины (период с 1657 по 1687 год, считающийся гражданской войной на Украине), — пояснил свою точку зрения политолог.

Он убеждён, что для подобных обвинений нет никаких законных оснований.

За сложившуюся ситуацию Головачёв считает ответственными действующие украинские власти, в частности, президента Владимира Зеленского.

"Раскопал топор войны Зеленский и он, похоже, плохо понимает последствия своих действий", — отметил эксперт.

Специалист выразил опасение, что обвинять друг друга на Украине в госизмене начнут всё чаще, в том числе и в регионах, люди будут запуганы.

Головачёв добавил, что ситуация идёт к тому, что на грядущих выборах политические противники откажутся признавать своё поражение, итогом чего станет раскол в стране.

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