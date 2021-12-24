Пентагон: российское ТВ предупредило о превращении США в радиоактивный пепел

Внешнеполитические позиции Джо Байдена были охарактеризованы экспертами как "слабые" и "беспомощные", и однажды экс-директор национальной разведки Джон Рэтклифф назвал его политику "сдачей и отступлением".

"Результаты были предсказуемы: радикальные элементы по всему миру, от Китая до Северной Кореи и обратно, становились все более и более воинственными", — отмечает портал WND.

Но сейчас Штаты обсуждают не репортажи из театра американских военных действий, а заявление российского телеведущего Дмитрия Киселёва, которое уже окрестили "самой вопиющей угрозой на сегодняшний день".

"Российский государственный телеведущий пригрозил, что США могут "превратиться в радиоактивный пепел", если они не выполнят требования, выдвинутые Россией для деэскалации напряженности вокруг Украины", — говорится в сообщениях информагантств по ту сторону океана.

Что говорят в Пентагоне

"Россия потребовала, чтобы НАТО, Организация Североатлантического договора, в которой США играют видную роль, "откатила военные развертывания в Восточной Европе и запретила Украине и другим постсоветским странам вступать в альянс, — говорится в докладе Пентагона (цитата WND). — США и НАТО, заявил он (Киселёв) должны отступить от наших границ, иначе мы, образно говоря, подкатимся к их границам и создадим симметричные, неприемлемые риски… Если вы приставите пистолет к нашей голове, мы ответим тем же".

Далее, цитируя всё того же Дмитрия Киселёва, американские военные чиновники делают акцент на том, что "никогда еще в 21 веке ситуация не была столь острой, а риски столь велики":

"Российский телеведущий предупредил: "У нас в руках очень сильные карты. Наше гиперзвуковое оружие гарантированно вызовет реакцию, которую так неприятно слышать Америке: она превратится в радиоактивный пепел".

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