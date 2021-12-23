Политолог объяснил угрозы США устроить России "масштабные последствия"

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал Pravda.Ru заявление заместителя постпреда США при ООН Ричарда Миллса, который пригрозил России "масштабными последствиями" и "суровой ценой" из-за Украины.

"Они взвинтили эту информационную истерию (она началась 1,5 месяца назад) как раз для того, чтобы обосновать дальнейшее санкционное давление. Потому что санкции — это один из немногих инструментов, которые Вашингтон реально может использовать против России. Так как инструментарий ограничен, санкции остаются таким маховиком, таким рычагом давления на Россию. Вот этот санкционный маховик постоянно раскручивается", — считает политолог.

По мнению Блохина, санкционные угрозы связаны преимущественно с попыткой задержать запуск проекта газопровода "Северный поток-2".

"А что санкции будут, я думаю, что они будут обязательно вне зависимости, будут ли российские войска на Украине. Если не будет этих войск на Украине, то скажут, что Россия ведёт гибридную войну. Они и так это говорят уже не один год", — добавил эксперт.

Ранее в ходе неофициальной встречи Совета безопасности ООН Миллс заявил о том, что "дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и суровой цене".

"Мы призываем Россию к деэскалации, призываем работать по дипломатическим каналам и обеспечить транспарентность своей военной активности", — цитирует Миллса РИА Новости.

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