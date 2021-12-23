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Трамп признался, что симпатизировал Сноудену и Ассанжу: "Хорошие люди"

Мир

Экс-президент Америки Дональд Трамп рассказал, почему не стал помиловать бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По его словам, дело носило "двоякий" характер.

Трамп признался, что симпатизировал Сноудену и Ассанжу: "Хорошие люди"

Как уточнил политик, с одной стороны, Сноуден и Ассанж размотали коррупционный клубок, с другой — нарушили закон США.

"В одном случае у вас происходит своего рода шпионская сделка, а в другом случае у вас есть кто-то, кто разоблачает настоящую коррупцию. Я немного чувствую — я не скажу, какой — но я чувствую себя немного сильнее по отношению к одному, чем к другому", — рассказал Трамп в беседе с Daily Wire.

Кто конкретно больше "пришёлся по душе" из вышеупомянутых фигурантов Трампу, он не уточнил. Но подчеркнул, что был близок к тому, чтобы "пойти другим путём" и помиловать их.

"Я мог бы это сделать, но — я скажу, у вас есть люди с обеих сторон этого вопроса — хорошие люди с обеих сторон. А на одной стороне плохие люди. Но я решил оставить это в покое, позволить судам разобраться с этим. И я полагаю, что суды действительно этим занимаются", — резюмировал экс-президент.

Дело Джулиана Ассанжа широко муссировалось в общественном пространстве в 2010 году. Основатель WikiLeaks сделал множество публикаций о числе военных операций США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо. По сей день Ассанж находится на территории Британии. В случае его экстрадиции в США ему грозит 175 лет тюрьмы.

Эдвард Сноуден рассекретил документы о якобы тотальной слежке американского правительства за своими гражданами. В 2013 году он получил убежище на территории России, где живёт по сей день.

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Полезные советы от Сноудена: Как защитить себя от слежки и прослушки
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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