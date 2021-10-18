Сноуден раскритиковал Telegram за "безумную чушь" в своем фейковом аккаунте

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскритиковал руководство мессенджера Telegram за то, что на платформе существует его фейковый канал.

В Twitter Сноуден подчеркнул, что в этом Telegram-аккаунте регулярно публикуются материалы ненадлежащего качества и содержания. По его мнению, другие пользователи могут подумать, что он выступает автором всех текстов, однако это не так.

"Telegram знает, что нижеуказанный аккаунт — ненастоящий, у меня нет аккаунта там. Но они позволяют этим людям продолжать публиковать безумную чушь… и даже свастику, которой Telegram предоставил более 80 тысяч просмотров. Отличная работа, ребята. Просто супер", — написал экс-сотрудник ЦРУ.

Также Сноуден добавил, что администрация Telegram знает о наличии фейкового аккаунта, ведь СМИ неоднократно упоминали об этом. Тем не менее программисты не приняли никаких мер. Сейчас на канал подписаны более 68 тысяч человек.

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