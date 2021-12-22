Трамп громко напомнит о себе в годовщину беспорядков в Капитолии

Экс-президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию в годовщину беспорядков 6 января в Капитолии.

Об этом он объявил лично, попутно обвинив республиканцев "в слабости" и нежелании расследовать выборы 2020 года.

"Почему Комитет по отбору крайне пристрастных политических хакеров не расследует причину протеста 6 января — фальсификации на президентских выборах 2020 года?” — возмутился Трамп в заявлении, опубликованном в социальных сетях его пресс-секретарем Лиз Харрингтон.

С его стороны это было обращение к Комитету по отбору Палаты представителей, расследующему то, что демократы назвали "восстанием”. В комитете всего два члена Республиканской партии и оба они ранее проголосовали за импичмент Трампу.

45-й президент настаивает на том, что "восстание произошло 3 ноября”, а 6 января был протест против "сфальсифицированных выборов".

"Я проведу пресс-конференцию 6 января в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить все эти вопросы и многое другое", — объявил Трамп после сообщений о том, что Конгресс, в котором доминируют демократы, планирует "торжественное празднование” годовщины событий в Капитолии.

Белый дом будет праздновать годовщину "победы демократов"

Офис спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси планирует мероприятия, которые будут включать "молитвенное бдение”, выступление группы историков и "возможность для членов Конгресса поделиться своим опытом и размышлениями с того дня”.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что "нет никаких сомнений” в том, что президент Джо Байден хотел отметить 6 января, которое он считал "одним из самых мрачных дней в нашей демократии”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.