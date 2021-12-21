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В США рассказали о забытом "супертанке" СССР

Мир

Во время Великой Отечественной войны Советский Союз разработал "супертанк" Т-44, который превосходил по характеристикам Т-34, однако советские власти так и не приняли его на вооружение, написал обозреватель портала 19fortyfive Калеб Ларсон.

В США рассказали о забытом "супертанке" СССР

В 1943 году руководство Красной армии осознало, что необходимо создать более мощную и защищённую боевую машину, чем знаменитый Т-34. Так и появился Т-44. Однако сведений о превосходстве новой модели перед старой нет.

Танк Т-44 отличался от своего предшественника тем, что у него двигатель располагался поперёк, не вдоль, что привело к усложнению конструкции, но расширило внутреннее пространство. Новую боевую машину можно было вооружить пушкой калибра 85 и даже 122 миллиметра вместо 76,2-миллиметровой на Т-34. Также новый танк оказался компактнее старого.

Когда инженеры представили бронемашину военному руководству, то оно подвергло критике новый танк за усложнённую конструкцию и ограниченную высоту орудия.

Решено было не заменять Т-44 на Т-34, поскольку предприятия уже адаптировались к массовому выпуску последнего. Кроме того, в разгар войны нужно было переобучать экипаж и тратить дополнительные средства, которых и так было не много. Ещё одной причиной отказа от Т-44 стал выпуск модернизированной версии Т-34 с 85-миллиметровой пушкой. Такой вариант легендарного танка сводил на нет преимущества новой модели.

В 1944–1945 годах было выпущено 1800 танков Т-44, а уже в 1946 году появилась бронемашина нового поколения Т-54, которая заменила все предыдущие.

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