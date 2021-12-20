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В Латвии назвали 2022 год "решающим" в подсчёте убытков от "советской оккупации"

Мир

В продолжении темы "компенсаций", которые некоторые государства собираются требовать — или уже потребовали — от России. Как уже отмечалось, выступают с такими заявлениями не только в Польше. Вот в Латвии недавно состоялась встреча членов комиссии по подсчёту "убытков от советской оккупации" с вице-премьером и главой Министерства юстиции Янисом Бордансом.

В Латвии назвали 2022 год "решающим" в подсчёте убытков от "советской оккупации"

Комиссия была создана 16 лет назад, и с тех пор вела работу по подсчёту убытков после присоединения Латвии к Советскому Союзу. Правда, в 2009 году в ходе финансово-экономического кризиса в Латвии комиссия приостановила работу. Но спустя четыре года возобновила свою деятельность.

Министр юстиции Латвии в ходе встречи заявил, что 2022 год станет решающим в деле завершения подсчёта убытков. По его словам, на работу комиссии выделено 100 тысяч евро и она должна подвести итоги работы, чтобы Рига могла "подготовить обоснование для выдвижения международных требований", сообщает Rubaltic. ru.

Правопреемницей Советского Союза является Россия. Соответственно, очевидно, кому латвийские власти собираются выдвигать "международные требования".

В России, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены вступать в какое-либо обсуждение этой темы.

Напомним, помимо "компенсации за оккупацию" в Латвии выдвигали и территориальные претензии к России. А именно, относительно Пыталовского района Псковской области.

В 2005 году президент России Владимир Путин назвал эти претензии "бреднями": "Мне кажется, что это делают люди не в расчёте на то, чтобы что-то получить территориально от России, а в расчёте на то, чтобы разжечь и испортить отношения. Мы не должны помогать этим людям решать их задачу и не будем этого делать. Ну и, естественно, никогда не будем вести никаких переговоров на платформе даже обсуждения каких бы то ни было к нам территориальных претензий. От мёртвого осла уши им, а не Пыталовский район".

В 2007 году Латвия отказалась от территориальных претензий, после чего был подписан пограничный договор, зафиксировавший границы между двумя государствами.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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