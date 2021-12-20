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Автор Антон Куликов

"Имеем полное право": в Польше заговорили о репарациях от России

Мир

Посол России в Польше Сергей Андреев напомнил полякам, благодаря кому они являются хозяевами на своей земле. Впрочем, едва ли это напоминание как-либо повлияет на польских политиков.

"Имеем полное право": в Польше заговорили о репарациях от России

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет полное право требовать от России репарации за понесённый ущерб во время Второй мировой войны. Напомним, польские власти на протяжении нескольких последних лет требуют компенсаций и от Германии.

Сергей Андреев в интервью "Известиям" заявил, что официальных обращений по вопросу репараций со стороны Польши не было. "Вопросы отношений Польши с ФРГ я не комментирую. Официальных обращений (чьи-то где-то заявления к ним не относятся) польской стороны по поводу каких-то репараций нам не поступало", — сказал дипломат.

"По сути же вопроса повторю то, что уже говорил много раз: Польша своим существованием обязана Победе Советского Союза над гитлеровской Германией. Без нашей Победы не было бы на карте такого государства и поляки не были бы хозяевами на своей земле. Отсюда ясно следует, кто кому должен по гроб жизни", — подчеркнул посол.

Власти (и не только власти) Польши периодически поднимают вопрос о репарациях, которые должна выплатить Германия. Причём на самом высоком уровне.

Например, 1 сентября 2019 года, в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны президент Польши Анджей Дуда заявил, что выплаты со стороны Германии являются "вопросом ответственности и морали".

В Польше называют разные суммы, которые должны были бы выплатить им немцы. В частности, говорилось о 850 миллиардах долларов или же об одном триллионе долларов.

В Берлине, разумеется, и слышать ничего об этом не хотят, считая вопрос урегулированным ещё в 1953 году, когда Варшава отказалась от каких-либо требований репараций.

Но и на этот счёт у польских политиков есть аргумент. Министр обороны Польши Мариуш Блащак в том же 2019 году заявил следующее: "Этой компенсации не было после Второй мировой войны, потому что Польша находилась под господством России и в этой связи Россия приняла такое решение. Польша не была суверенна в этом решении".

Звучат в Варшаве и требования компенсаций от России, Павел Яблонский не был первым, кто об этом заговорил. Но звучат гораздо реже, нежели в отношении Германии. И разумеется, было бы сложно себе представить начало каких-то консультаций по этому поводу.

Польша не единственная, кто говорит о компенсациях от нашей страны. Есть ещё страны Прибалтики, где также регулярно заявляют о подсчитанном ущербе за "годы оккупации". Но это развлечение скорее для внутреннего употребления. Понятно, что никаких "компенсаций" не будет.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы польша анджей дуда мариуш блащак
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