Экс-глава офиса президента Украины удивился изменениям во внешности Зеленского

Экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан отреагировал на слухи об употреблении Владимиром Зеленским наркотиков. По словам его бывшего соратника, два года назад лидер страны не нарушал таким образом закон, однако сейчас можно заметить изменения внешности и речи президента.

Как отметил Богдан, лицо Зеленского стало выглядеть иначе. Можно сравнить фотографии двухлетней давности с нынешними снимками и заметить отличия, сказал бывший глава офиса. Политик также подчеркнул, что у президента изменилась мимика.

"Он (Зеленский. — Прим. ред.) вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. Скорость речи имеет большое значение. Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим своим словом", — заявил Богдан в беседе с журналисткой Натальей Влащенко.

Вместе с этим экс-руководитель офиса украинского президента указал на отсутствие у Зеленского "энергетики жизни". По мнению Богдана, лидер страны не рад своим поступкам.

Ранее исследователи Socis провели опрос и узнали, что 2/3 граждан Украины не хотят, чтобы нынешний президент страны переизбирался. Против этого выступили 63,8% респондентов.

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