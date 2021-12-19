Германия объявила Британию зоной распространения "омикрона"

Власти Германии объявили Британию зоной распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Из-за вспышки заболевания из страны ограничили правила въезда на территорию ФРГ.

Соответствующее распоряжение начнёт действовать со следующего понедельника.

Согласно информации института Роберта Коха, который находится в подчинении Минздрава Германии, все пребывающие из Британии люди, должны пройти 14-дневный карантин.

Правило распространяется и на тех, кто вакцинировался от коронавируса, цитирует сообщение РИА Новости.

Институт классифицировал как "опасную зону" не только территорию Соединённого Королевства Великобритании, но и часть прилегающих:

Северную Ирландию,

британские заморские территории,

острова Мэн,

Нормандские острова.

Известно, что ограничения на въезд из стран Южной Африки и Британии, которые объявили "зоной риска" будут действовать в ФРГ до 3 января 2022 года.

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