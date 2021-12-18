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Доктор Мясников назвал грубейшую ошибку при заболевании COVID-19

Здоровье

Доктор Александр Мясников назвал самую серьёзную ошибку при заболевании коронавирусом. По его словам, COVID-19 вызывает два заболевания.

Доктор Мясников назвал грубейшую ошибку при заболевании COVID-19

"Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По словам врача, больные с положительным тестом на коронавирус, страдающие от ОРЗ, не должны принимать некоторые препараты. В том числе лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления лёгких. Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, подчеркнул Александр Мясников.

Он также заявил, что категорически нельзя самостоятельно лечиться стероидными гормонами. Он отметил, что они предназначены только для интубированных пациентов.

Александр Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, "начитавшись и наслушавшись". И еще раз подчеркнул необходимость вакцинации.

Тем временем, в Великобритании исследователи назвали наиболее распространённые симптомы при заболевании штаммом "омикрон" коронавируса. Это насморк, головная боль, утомляемость, чихание, боль в горле, потеря аппетита.

На такие проявления COVID-19, как температура, кашель и потеря обоняния, жаловались только 50% заболевших новым штаммом.

А руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал "омикрон" наиболее опасным для людей, не болевших COVID-19 и не вакцинированных.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
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