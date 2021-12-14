Мясников: миру может угрожать эпидемия, опаснее пандемии COVID-19

Доктор Александр Мясников предупредил, что миру угрожают эпидемии, на которые сейчас принято закрывать глаза в связи с пандемией COVID-19.

В частности, по его словам, на второй план отошёл птичий грипп, широко распространившийся по многим странам. Как подчеркнул врач, контролировать животных, переносящих вирус, практически невозможно.

Телеведущий не уверен, что маски помогут людям защититься в случае новой мутации птичьего гриппа.

"Ещё до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдёт от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнёт передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он также добавил, что смертность среди детей от птичьего гриппа составляет 53%.

Ранее Мясников рекомендовал россиянам проходить вакцинацию и ревакцинацию против COVID-19. Специалист заявлял, что на сегодня это единственный способ защиты от омикрон-штамма.

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