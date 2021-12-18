Американцы выразили возмущение просьбами Зеленского увеличить помощь Украине

Американские пользователи выразили своё возмущение после того, как президент Владимир Зеленский в очередной раз попросил у США военную помощь для того, чтобы противостоять «российской агрессии». Об этом пишет издание Breitbart.

Читатели портала не смогли не перейти на обсуждение тем, связанных с Крымом и Донбассом.

"Никакой Крым Россия в 2014 году не "колонизировала". Там и так жили главным образом этнические русские. Как и в восточной Украине, кстати", – написал один из пользователей.

Читатели напомнили, что Крым был подарен Украине Хрущёвым в 1950-ых, и он просто был возвращён России, потому что за это проголосовали живущие там русские, что, по их мнению, является логичным.

"Донбасс скорее русский, чем украинский. Люди хотят независимости от Украины, либо союза с Россией. Если последняя захочет принять эти республики, то ее никто не остановит", – считают пользователи.

Также они призвали власти США не вмешиваться в отношения других стран, ни России с Украиной, ни Китая с Тайванем.

"И Украина, и Тайвань знают, что в самый ответственный момент их кинут. Запад слишком занят самоуничтожением, чтобы их поддержать", - заключили пользователи.

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