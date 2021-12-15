Умер брат основателя Северной Кореи

Ким Ен Чжу, брат основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, умер в возрасте 101 года, сообщает сегодня издание Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство страны (KCNA).

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил венок, чтобы выразить соболезнования в связи с его смертью:

"Ким Ен Чжу преданно боролся за реализацию партийных линий и политики и внёс свой вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы в корейском стиле, много лет работая на важных партийных и государственных должностях", — отметил глава государства.

Родился Ким Ен Чжу в 1920 году.

Занимал пост почётного председателя Постоянного комитета Верховного Народного Собрания Севера и был лауреатом ордена Ким Ир Сена и ордена Ким Чен Ира.

После смерти старшего брата он участвовал в борьбе за власть с Ким Чен Иром, сыном Национального основателя, который был лидером страны с 1994 года до своей смерти в 2011 году.

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