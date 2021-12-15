Ким Ен Чжу, брат основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, умер в возрасте 101 года, сообщает сегодня издание Yonhap со ссылкой на Центральное информационное агентство страны (KCNA).
Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил венок, чтобы выразить соболезнования в связи с его смертью:
"Ким Ен Чжу преданно боролся за реализацию партийных линий и политики и внёс свой вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы в корейском стиле, много лет работая на важных партийных и государственных должностях", — отметил глава государства.
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