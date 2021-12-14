Молдовагаз заплатила Газпрому за ноябрь, и уже собирает следующий платёж

Молдовагаз больше не хочет накапливать долги перед Газпромом, поэтому уже произвела платёж за ноябрьский газ. Кроме того, компания заранее начала собирать средства для следующего платежа за первую половину декабря.

Об этом рассказал Вадим Чебан, глава молдавской компании, на своей странице в Facebook.

"Молдовагаз перечислила Газпрому в полном объеме оплату за природный газ, потреблённый в ноябре текущего года. На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов", — написал он.

В публикации Чебан обратился к потребителям, чтобы те вовремя произвели все необходимые платежи.

В этом году с 1 ноября Газпром начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Ранее Николай Межевич, руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, заявил, что Газпрому следует просто прекратить поставки газа, чтобы пресечь все обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо.

Отмечается, что Газпром может быть серьёзно оштрафован, если найдётся необходимое количество аргументов для обвинения российской стороны.

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