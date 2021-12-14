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Украинский аналитик-ютубер: эпоха Зеленского катится в закат

Мир

На Украине прозвучал очередной прогноз о завершении "правления Зеленского". На этот раз от аналитика Виталия Портникова, указавшего на падение рейтингов политической партии "Слуга народа".

Украинский аналитик-ютубер: эпоха Зеленского катится в закат

По мнению журналиста, которое он озвучил в ролике на своём YouTube-канале, в следующем созыве Верховной Рады у главы государства не станет поддержки.

Портников привёл данные последнего соцопроса КМИС, согласно которому "Слуги народа" уступают "Европейской солидарности" со "счётом" 15,7% Х 17,1%.

"Это исторически зафиксированный момент: когда партию "слепили" за несколько месяцев и она до сих пор не может определиться с собственной идеологией (если не считать таковой поддержку всех инициатив президента), она должна уступить влиянию какой-то другой политической силе. Не удивлюсь, если в следующей Раде "слуг" не будет совсем", — сказал журналист.

Что же касается самого Зеленского, то он — Портников в этом убеждён абсолютно — во втором туре проиграет всем другим кандидатам". Исключение может составить только Юрий Бойко из "Оппозиционной платформы — За жизнь".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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