Украинский аналитик-ютубер: эпоха Зеленского катится в закат

На Украине прозвучал очередной прогноз о завершении "правления Зеленского". На этот раз от аналитика Виталия Портникова, указавшего на падение рейтингов политической партии "Слуга народа".

По мнению журналиста, которое он озвучил в ролике на своём YouTube-канале, в следующем созыве Верховной Рады у главы государства не станет поддержки.

Портников привёл данные последнего соцопроса КМИС, согласно которому "Слуги народа" уступают "Европейской солидарности" со "счётом" 15,7% Х 17,1%.

"Это исторически зафиксированный момент: когда партию "слепили" за несколько месяцев и она до сих пор не может определиться с собственной идеологией (если не считать таковой поддержку всех инициатив президента), она должна уступить влиянию какой-то другой политической силе. Не удивлюсь, если в следующей Раде "слуг" не будет совсем", — сказал журналист.

Что же касается самого Зеленского, то он — Портников в этом убеждён абсолютно — во втором туре проиграет всем другим кандидатам". Исключение может составить только Юрий Бойко из "Оппозиционной платформы — За жизнь".

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